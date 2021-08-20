Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану

В обмін таліби готові запропонувати іноземцям доступ до природних ресурсів Афганістану.

Про це заявив прессекретар катарського офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми щойно вийшли з етапу війни та руйнування і увійшли до нової фази, коли народу Афганістану необхідна допомога інших країн. Їм потрібно прийти до нас допомогти з охороною здоров'я, інфраструктурою, освітою та іншими галузями. Вони можуть прийти та розробляти наші природні копалини. Це наше загальне запрошення для усіх країн, і ми будемо вдячні будь-якій країні за допомогу нам у цей вирішальний час нашої історії", - сказав представник "Талібану".

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