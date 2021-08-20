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Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану

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Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану
В обмін таліби готові запропонувати іноземцям доступ до природних ресурсів Афганістану.

Про це заявив прессекретар катарського офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми щойно вийшли з етапу війни та руйнування і увійшли до нової фази, коли народу Афганістану необхідна допомога інших країн. Їм потрібно прийти до нас допомогти з охороною здоров'я, інфраструктурою, освітою та іншими галузями. Вони можуть прийти та розробляти наші природні копалини. Це наше загальне запрошення для усіх країн, і ми будемо вдячні будь-якій країні за допомогу нам у цей вирішальний час нашої історії", - сказав представник "Талібану".

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    мир перевернулся - террористы просят помощи у тех кого они взрывают.
    а самое смешное в етом сраче - шо те им помогут, те им дадут...
  • Злий Грицько
    И кацапи обов'язково підтягнуться Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана - Цензор.НЕТ 2885
  • Злий Грицько
    Так кацапам же не ресурси головне. У них інстинкт як у собак, треба помітити територію. Їм треба шоб там лаптями воняло Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 8334
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