Чорногорія із 24 серпня посилює обмеження на в'їзд до країни через поширення COVID-19

Уряд Чорногорії оголосив про посилення обмежень на в'їзд до країни із 24 серпня через стрімке поширення COVID-19.

Про це повідомляє Балканський оглядач у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Чорногорським громадянам та іноземцям дозволяється в’їзд до Чорногорії лише за виконання однієї з таких умов: вакцинація проти COVID-19 (хоча б однією дозою); негативний ПЛР-тест не пізніше 72 годин; докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген минуло не менше 14 днів і не більше 180 днів); негативний експрес-тест на антиген не пізніше 48 годин.

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Якщо особи, незалежно від того, чи є вони чорногорськими громадянами чи іноземцями, які мають постійне місце проживання в Чорногорії, не мають жодного з чотирьох доказів, їх направляють на чотирнадцятиденну самоізоляцію, яка може бути припинена на шостий день після в’їзду до Чорногорії після негативного ПЛР-тесту.

Водночас, до Чорногорії все ще без будь-яких обмежень можна в'їжджати із країн регіону: Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії.

Як зазначається, за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7243).

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Інші запроваджені обмеження стосуються весіль, днів народжень та інших приватних урочистих заходів, які організовуються в закладах громадського харчування. Такі заходи можуть проводитися за участю господарів та гостей, які мають Національний цифровий COVID-сертифікат і є: вакцинованими хоча б однією дозою вакцини; мають негативний тест ПЛР не пізніше 72 годин; перехворіли на COVID-19 (після позитивної ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів); мають негативний експрес-тест на антиген не пізніше 48 годин.

Об’єкт громадського харчування зобов’язаний призначити особу для контролю за дотриманням передбачених заходів. Виконувати живу музику всередині закладів громадського харчування, як і раніше, заборонено.

Простори у сфері культури, які передбачають одночасну присутність кількох осіб в одному просторі (театри, кінотеатри, музеї, галереї тощо), можна відвідати, якщо у людини є хоча б один із чотирьох доказів з Національного цифрового COVID-сертифікату, а в закладі є особа для контролю за дотриманням встановлених заходів.

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Похорон має відбуватися у присутності до 10 осіб та обов’язковим носінням захисних масок.

Забороняються збори понад 50 дорослих на відкритому громадському просторі (на тротуарах, площах, вулицях, набережних тощо). Меньша кількість людей може збиратися із дотриманням встановлених заходів (носіння масок та дотримання дистанції).

Уряд також рекомендує обмежити тривалість шкільного уроку пів години.

В Посольстві України в Чорногорії повідомили, що, за офіційною інформацією, нові обмежувальні заходи щодо в'їзду в країну діють з 24 серпня. Дітям до 5 років тести не потрібні.