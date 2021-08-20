РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на главу СБУ Івана Баканова, відповідні рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні в п'ятницю.
"Санкції, які сьогодні запропонувала запровадити Служба безпеки, стосуються кількох напрямів. У першу чергу, вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано", – підкреслив Голова СБУ Іван Баканов.
Зокрема, РНБО ухвалила рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.
"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформпростору. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок – захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході", – наголосив Голова СБУ.
Також санкції запроваджуються до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.
Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях. Очільник спецслужби підкреслив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.
Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання у президентські вибори.