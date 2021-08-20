РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов

Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на главу СБУ Івана Баканова, відповідні рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні в п'ятницю.

"Санкції, які сьогодні запропонувала запровадити Служба безпеки, стосуються кількох напрямів. У першу чергу, вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано", – підкреслив Голова СБУ Іван Баканов.

Зокрема, РНБО ухвалила рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформпростору. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок – захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході", – наголосив Голова СБУ.

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Також санкції запроваджуються до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях. Очільник спецслужби підкреслив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.

Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання у президентські вибори.

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