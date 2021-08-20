Новини • Агресія Росії проти України

Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак

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Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників щодо України просто цього тижня. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.

Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".

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Козак також заявив, що жодних проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.

Джерело: 
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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
  • Valery Greff
    А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
  • olele


    Ukraine DIY@Vlad_Underwood





    Агов, ті хто йде на Марш!
    Ви ж в курсі, що співаємо?
    Ваве контора цього не пробачить)))
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