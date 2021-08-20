Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла президенту Росії Володимиру Путіну до кінця виконання своїх обов'язків виступати за гарантії територіальної цілісності України.
Про це вона заявила на спільній пресконференції з Путіним у Москві, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша позиція полягає в тому, що анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України, ми будемо дотримуватися цієї позиції", - сказала Меркель.
"І я в будь-якому випадку до останнього дня на своєму посту виступатиму за те, щоб територіальна цілісність України могла бути гарантована", - додала канцлер.
Меркель наголосила, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" в переговорах заради інтересів жителів України