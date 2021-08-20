Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла президенту Росії Володимиру Путіну до кінця виконання своїх обов'язків виступати за гарантії територіальної цілісності України.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з Путіним у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція полягає в тому, що анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України, ми будемо дотримуватися цієї позиції", - сказала Меркель.

"І я в будь-якому випадку до останнього дня на своєму посту виступатиму за те, щоб територіальна цілісність України могла бути гарантована", - додала канцлер.

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Меркель наголосила, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" в переговорах заради інтересів жителів України