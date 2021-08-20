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Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України

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Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла президенту Росії Володимиру Путіну до кінця виконання своїх обов'язків виступати за гарантії територіальної цілісності України.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з Путіним у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша позиція полягає в тому, що анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України, ми будемо дотримуватися цієї позиції", - сказала Меркель.

"І я в будь-якому випадку до останнього дня на своєму посту виступатиму за те, щоб територіальна цілісність України могла бути гарантована", - додала канцлер.

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Меркель наголосила, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" в переговорах заради інтересів жителів України

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    а на следующий день не буду.
  • Valery Greff
    Заголовок с фоткой очень гармонирует. Фотка передаёт весь контекст "вместо тысячи слов" Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 9855
  • Старый зольдат
    Старая немецкая мразь.
    Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8294
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