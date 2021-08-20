Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов зауважив про відсутність повноважень у відомства звільнити з посади мера Києва Віталія Кличка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу після засідання Ради.

"Повноважень знімати Кличкв в нас немає. Ці повноваження є у Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів займається своєю справою, а ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути увагу на стан справ, які є в місті Києві. Ми можемо звернути увагу, у нас питання дуже велике щодо води, яка сьогодні у водоводах міста Києва", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналіста, чи розглядалося питання відсторонення Кличка від посади.

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