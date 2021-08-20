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Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов

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Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов зауважив про відсутність повноважень у відомства звільнити з посади мера Києва Віталія Кличка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу після засідання Ради.

"Повноважень знімати Кличкв в нас немає. Ці повноваження є у Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів займається своєю справою, а ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути увагу на стан справ, які є в місті Києві. Ми можемо звернути увагу, у нас питання дуже велике щодо води, яка сьогодні у водоводах міста Києва", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналіста, чи розглядалося питання відсторонення Кличка від посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    що цікаво, захотіли "запросити" Кличка на РНБО на підстав листа мінкульта Ткаченка, який отримали і прочитали за 2,5години до анонсованого початку засідання. І це при тому, що Кличко приблизно на цю ж годину, як голова Асоціації міст України, мав відкривати чергове давно анонсоване засідання Асоціації. І тут Данілов розпатякує "не розумію, де був Кличко, і чому він не мав змоги приїхати"... З очевидним еківоком, ніби саме Кличко винуватий в знесенні старовиної будівлі, хоча в Кличка нема прямої управи на поліцію, яка мала би ту будівлю охороняти...

    Це - брехуни. Природні циркачі брехуни, клоуни.
  • olele


    Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч

    Кличко розніс халабуди Зеленського, який той будував на Алеї Героїв Небесної Сотні і тепер його запросили на засідання РНБО, щоб звільнити з посади голови КМДА.
    Ця чума писала "Київ - це ти!", а після того, як кияни послали його на юх, вирішив нагадити киянам. Нікчемний леприкон
  • Small Jerboa
    Зе-мрази боятся осенних протестов в Киеве, потому и торопятся сменить Кличко на своего "смотрящего".
    😠
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