Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов

Ці витрати заплановані на найближчі 10 років.

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третє питання, яке розглядалося на засіданні РНБО в режимі "таємно". Це питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 2031 року, були дуже палкі дискусії. Єдине, що я можу сказати, що до 2031 року ми маємо витрати на цю програму більш ніж 200 млрд грн", - сказав Данілов.

"Ми не можемо чекати від наших партнерів, коли вони нам будуть чи не будуть надавати те чи інше озброєння. Наше завдання - зробити озброєння власного виробництва", - додав він.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має на це всі можливості і фахівців. "Саме для цього було затверджено сьогодні питання, яке стосується розвитку нашого ракетного озброєння. Крім того, Кабінетом Міністрів, депутатами Верховної Ради буде розглянуто внесення змін до бюджету цього року, і додатково на ракетну програму ще цього року має бути додатково отримано 3,3 млрд гривень", - зазначив Данілов.

Також читайте: Ресурс наявного ракетного озброєння можна продовжувати ще 4-5 років, - директор КБ "Луч" Коростельов