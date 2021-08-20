Волкер: США могли б розмістити в Україні військову тренувальну базу

США більше не має бажання витрачати гроші на утримання військових баз по всьому світу, але на запрошення України в цій країні могли б розмістити тренувальне підрозділ.

Про це колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо у процесі виведення військ США з Афганістану, Сирії, Іраку та інших країн. Я не думаю, що зараз є бажання витрачати більше грошей на військові бази США в інших частинах світу. При цьому немає причин, з яких ми не могли б цього зробити, якби український уряд запросив Сполучені Штати, а США були б готові. Ми могли б легко розмістити якусь тренувальну базу в Україні, якби ми теж цього захотіли", - зазначив він.

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