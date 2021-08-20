РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз", - Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла протокольне доручення про повернення АТ "Черкасигаз" у державну власність.

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядали питання повернення в держвласність підприємства "Черскассигаз", була доповідь міністра енергетики з цього приводу, і було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення цього підприємства в держвласність, якого незаконним способом шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена", - сказав Данілов.

"Віддано доручення здійснити заходи щодо повернення держпакету акцій "Черкасигаз", визначення винних у цьому осіб і відшкодування завданих державі збитків, а також встановити контроль над АТ "Черкасигаз", - уточнив секретар РНБО.

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За його словами, РНБО взяла до відома інформацію міністра енергетики Германа Галущенка і глави НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка про втрату державного контрольного пакету акцій підприємства, а також доручила Кабінету Міністрів спільно з НКЦПФР, СБУ, ДБР за участю Офісу Генпрокурора і НАБУ в місячний термін провести перевірку обставин цієї втрати.

Як повідомлялося, в грудні 2012 року "Черкасигаз" повідомило в системі розкриття інформації НКЦПФР, що пакет акцій підприємства, що належить НАК "Нафтогаз України", скоротився з 51% до 9,97%.

У пресслужбі Фонду державного майна (ФДМ) України повідомили, що рішення про приватизацію держпакету акцій "Черкасигаз" урядом не ухвалювалося, і акції цієї компанії ФДМ не отримував.

"Нафтогаз України" тоді відмовився коментувати зниження своєї частки в "Черкасигаз".

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Тоді, зокрема, було зафіксовано, що до власників газової компанії увійшло ТОВ "Ласфано Україна", що є співзасновником ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто", радник якої Сергій Матвійчук очолював наглядову раду Надра Банку (Київ). Найбільшим бенефіціаром цього неплатоспроможного на сьогодні банку був Дмитро Фірташ.

Нині "Нафтогаз" зберігає за собою частку 9,97% акцій в облгазі, Perritt Select Investments Limited належить 22,56%, ТОВ "Ласфано Україна" - 20,35%, ТОВ "Міжрегіональна торгова компанія" - 15,81% , Володимиру Болбасу і Сергію Назаренку - по 9,87%, Newavit Holding and Finance - 6,6%.

"Черкасигаз" обслуговує газорозподільні мережі, розташовані на території Черкаської області.