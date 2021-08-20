Мельника призначили главою БЕБ, - джерело
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Кабінет Міністрів призначив главою Бюро економічної безпеки керівника ДФС Вадима Мельника.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на джерела в уряді.
Уряд обрав Мельника серед трьох кандидатів. Крім нього, на посаду також претендували член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.
Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.