Мельника призначили главою БЕБ, - джерело

Кабінет Міністрів призначив главою Бюро економічної безпеки керівника ДФС Вадима Мельника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на джерела в уряді.

Уряд обрав Мельника серед трьох кандидатів. Крім нього, на посаду також претендували член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.

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Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.