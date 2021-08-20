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Мельника призначили главою БЕБ, - джерело

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Мельника призначили главою БЕБ, - джерело
Кабінет Міністрів призначив главою Бюро економічної безпеки керівника ДФС Вадима Мельника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на джерела в уряді.

Уряд обрав Мельника серед трьох кандидатів. Крім нього, на посаду також претендували член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.

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Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    БЕБ, вмерло не народившись. Це так по зебільному.
  • вставай
    От і казочці кінець... про незалежні конкурси. Скільки там ще зникне бабла при таких керівниках? А осінь вже ж близько... І багато є за що запитати.
  • саша паламарчук
    зеленський не поборов корупцію, він її очолив.
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