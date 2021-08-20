Першим заступником голови Нацполіції став генерал Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Копаєв

Першим заступником керівника Національної поліції - начальником кримінальної поліції став генерал поліції третього рангу Михайло Кузнєцов, а департамент стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції очолив полковник поліції Валентин Копаєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Відповідні кадрові призначення були зроблені в п'ятницю, 20 серпня.

"Кузнєцов понад 20 років працює в системі МВС, до призначення першим заступником Голови - начальником кримінальної поліції був керівником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції... брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України, отримав статус учасника бойових дій. Організовував роботу постів радіоконтролю на території Донецької, Луганської областей, розстановку сил і засобів зведених загонів підрозділів оперативно-технічних заходів у районі проведення АТО, а також забезпечував координацію їхньої діяльності", - йдеться в повідомленні.

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На займаній посаді Кузнєцов займався організацією і безпосереднім розкриттям тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, розповіли в Нацполіції.

Копаєв раніше працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

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