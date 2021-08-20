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Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ

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Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ
Вітання від імені Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, було опубліковано на сайті посольства цієї країни в Україні. Зараз його там немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Привітання були адресовані не президенту, а народу України.

"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йшлося серед іншого у привітанні.

Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло 01

Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.

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Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло 02

В інших офіційних джерелах білоруської влади документ опублікований не був.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Как нибудь переживём
  • Иллария Соняшникова
    Тут і кацапія не забарилася привітати Україну з Днем Незалежності...

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло - Цензор.НЕТ 1156
  • marusia klimova
    Од би ще й це вусате одаробло зникло, як роса на сонці!)
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