Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ

Вітання від імені Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, було опубліковано на сайті посольства цієї країни в Україні. Зараз його там немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Привітання були адресовані не президенту, а народу України.

"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йшлося серед іншого у привітанні.

Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.

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В інших офіційних джерелах білоруської влади документ опублікований не був.