У річницю отруєння Навального США запровадили нові санкції проти Росії

Адміністрація США у п'ятницю оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти фізосіб і двох структур у РФ у річницю інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінфін.

Санкційний список багато в чому збігається з британськими санкціями, про які раніше в п'ятницю оголосили в Лондоні.

Зокрема, під американськими санкціями опинилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов.

Крім того, санкції запроваджено проти заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.

Санкції також запроваджено проти Костянтина Кудрявцева, співробітника Інституту криміналістики ФСБ, який, як вважають у США, належить безпосередньо до групи осіб, залученої до отруєння Навального.

Обмежувальні заходи запроваджено проти Артура Жирова, колишнього директора 27 Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Російської Федерації.

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