У річницю отруєння Навального США запровадили нові санкції проти Росії
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє американський Мінфін.
Санкційний список багато в чому збігається з британськими санкціями, про які раніше в п'ятницю оголосили в Лондоні.
Зокрема, під американськими санкціями опинилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов.
Крім того, санкції запроваджено проти заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.
Санкції також запроваджено проти Костянтина Кудрявцева, співробітника Інституту криміналістики ФСБ, який, як вважають у США, належить безпосередньо до групи осіб, залученої до отруєння Навального.
Обмежувальні заходи запроваджено проти Артура Жирова, колишнього директора 27 Центрального науково-дослідного інституту Міноборони Російської Федерації.