Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ

САП і НАБУ викрили факт одержання неправомірної вигоди членом Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуку САП.

"20 серпня 2021 року у межах розслідування затримано чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США. Посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Члена Комісії затримано в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило та здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів "під прикриттям".

"У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди в сумі 90 000 доларів США. Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи", - резюмується в повідомленні.

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