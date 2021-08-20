Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів
Указ, текст якого опублікував Білий дім, озаглавлений "Блокування власності у зв'язку з деякими російськими енергетичними проєктами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
У документі зазначається, що мета цих заходів - вжиття додаткові заходів "щодо певних зарубіжних ініціатив влади РФ, які завдають шкоди".
У ньому немає переліку трубопроводів, проти яких можуть запроваджуватися американські санкції.
Згідно з указом Байдена, держсекретар США разом із главою Мінфіну можуть видавати розпорядження про заморожування активів фізосіб на американській території. Також передбачається можливість введення візових обмежень і заборони на передачу коштів американцями людям, які опинилися в санкційному списку.
В указі президента США йдеться і про наявність механізму, через який фізособи можуть отримувати відвід від даних обмежувальних заходів.