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Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів

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Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів
Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю указ, що дає можливість американській адміністрації запроваджувати обмежувальні заходи, націлені проти російських трубопроводів, що використовуються для експорту енергоносіїв.

Указ, текст якого опублікував Білий дім, озаглавлений "Блокування власності у зв'язку з деякими російськими енергетичними проєктами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

У документі зазначається, що мета цих заходів - вжиття додаткові заходів "щодо певних зарубіжних ініціатив влади РФ, які завдають шкоди".

У ньому немає переліку трубопроводів, проти яких можуть запроваджуватися американські санкції.

Згідно з указом Байдена, держсекретар США разом із главою Мінфіну можуть видавати розпорядження про заморожування активів фізосіб на американській території. Також передбачається можливість введення візових обмежень і заборони на передачу коштів американцями людям, які опинилися в санкційному списку.

В указі президента США йдеться і про наявність механізму, через який фізособи можуть отримувати відвід від даних обмежувальних заходів.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Похоже не будет никакого СП2
  • Алекс Мышкевич
    ну, давай Деда!
    чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
  • Гыг с Вами
    распад и неуважение

    США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
    Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

    Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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