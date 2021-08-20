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Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО

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До України прибув Вселенський патріарх Варфоломій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.

Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України 02

Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу з боку його Всесвятості", - написав прем'єр.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    с нетерпением жду скулеж и лай с болот Мошкании
  • Andy Jumeirach
    Наш чоловік !
    Слава йому !
  • acse
    Я представляю какой вой на болотах стоять будет.Это контрольный выстрел после репетиции нашей армии с хитом про ..йла !
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