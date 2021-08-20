Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО
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До України прибув Вселенський патріарх Варфоломій.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.
Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу з боку його Всесвятості", - написав прем'єр.