Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія співпрацюватиме з бойовиками ісламістського руху Талібан, які захопили владу в Афганістані, якщо це буде необхідно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Я хочу запевнити людей, що наші політичні й дипломатичні зусилля з пошуку вирішення для Афганістану, робота з Талібаном, звичайно, якщо буде потрібно, триватимуть", - сказав Джонсон.