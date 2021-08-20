Новини • Захоплення влади в Афганістані

Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон

432869
Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія співпрацюватиме з бойовиками ісламістського руху Талібан, які захопили владу в Афганістані, якщо це буде необхідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Я хочу запевнити людей, що наші політичні й дипломатичні зусилля з пошуку вирішення для Афганістану, робота з Талібаном, звичайно, якщо буде потрібно, триватимуть", - сказав Джонсон.

Також читайте: Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • YU ST
    Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 7897
  • саша паламарчук
    А ще на Байдена гонять..... а тут таке ось!
  • Герхард
    А почему с ИГИЛом и Алькаидой не хотели сотрудничать?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини