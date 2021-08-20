Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія співпрацюватиме з бойовиками ісламістського руху Талібан, які захопили владу в Афганістані, якщо це буде необхідно.