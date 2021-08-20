Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм

Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, Україна, для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію високоповажна Дженніфер М. Гренхолм, міністерка енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

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