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Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм

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Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм
Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, Україна, для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію високоповажна Дженніфер М. Гренхолм, міністерка енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

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Топ коментарі

  • Пара Маунт
    Нагадай статус делегації США в Кримській платформі до ЗЕвлади?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Что-то я не понимаю о чем эта Крымская платформа? Как помочь кацапам в Крыму с энергетической проблемой потому как турбины Сименс не справляются?
  • Red_Sky_On
    "Статусность" делегации США в очередной раз подчеркивает уровень ЗЕвлады....
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