Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату

Директор Управління преси та комунікацій Вселенського патріарха Варфоломія Ніколаос Папахрісту, який супроводжує патріарха під час поїздки до України, заявив, що це не пастирський візит, а "повернення" до загального історичного курсу.

"Безсумнівно, візит Всесвятійшого Вселенського патріарха Варфоломія на землю Святого Володимира – подія особлива і важлива. І коли минуло уже 13 років з моменту попереднього візиту Вселенського патріарха в Україну, а тим часом передувало вручення Константинопольської Матір’ю-Церквою Томосу автокефалії Православній Церкві України, то це не тільки особливо, це не просто важливо, але, я б сказав, скоріше, цей візит набирає розмірів історичної події", - сказав представник патріарха в інтерв'ю виданню "Духовний фронт", передає Цензор.НЕТ,

Ніколаос Папахрісту нагадав, що Вселенський патріарх приїжджає до Києва для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

"Його Всесвятість приїжджає до Києва зі свого давнього історичного престолу – Константинополя. Зі священного місця, яке дало нашій Церкві безліч святих і мучеників, де відбувалися незліченні чудеса і яке наповнене незліченими Святинями. З цього благословенного Міста Вселенський патріарх приїжджає до Києва, щоб відсвяткувати з дуже дорогим для нього вірним українським народом і передати йому благословення Матері-Церкви, від якої він прийняв більше 1000 років тому християнське хрещення. Насмілюся сказати, що це не пастирський візит, а "повернення" до нашого спільного історичного курсу, до глибших духовних відносин між Константинополем і Києвом. "Повернення" до давнього, непорушного і непохитного зв’язку Вселенського Престолу з Православною Церквою українського народу, узи, якого почалися на благословенних берегах Босфору і були освячені на берегах Дніпра", - зазначив він.

Щодо заяв представників Московського патріархату про те, що патріарх Варфоломій небажаний гість в Україні, в Константинополі впевнені, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народу.

"Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ і побажати йому, з Божою поміччю, відсвяткувати ще багато річниць незалежності своєї країни в дусі єдності, братерства і солідарності, в обстановці безпеки і миру. Далеко від військових загроз, конфліктів і конфронтацій, забезпечуючи тим самим кращі умови життя і процвітання для кожного громадянина країни", - додав Ніколаос Папахрісту.

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