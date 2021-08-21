НАТО про Афганістан: Ми не дозволимо терористам нам погрожувати

НАТО припиняє підтримку влади Афганістану, а будь-який майбутній уряд країни повинен буде виконувати її міжнародні зобов'язання.

З такою заявою виступили міністри закордонних справ країн НАТО після засідання в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Афганістан не повинен знову перетворитися на прихисток для терористів, наголосили посадовці. "Минулі 20 років ми успішно не дозволяли терористам мати прихисток в Афганістані для проведення нападів. Ми не дозволимо будь-яким терористам погрожувати нам", - йдеться в заяві.

Посадовці закликали до негайного припинення насильства в Афганістані і висловили глибоке занепокоєння, через "серйозні порушення прав людини, що відбуваються в країні". Вони також висловили підтримку громадянському суспільству країни.

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