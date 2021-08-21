Новини • Захоплення влади в Афганістані

Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров

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Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров
У столиці Афганістану Кабулі нині перебувають два українські літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, повинні звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані і Пакистані.

"Зараз таких звернень приблизно сотня. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наші літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами", – сказав Никифоров.

Прессекретар Зеленського додав, що "Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу".

Також читайте: Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Alex Firman
    Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2425

    - які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?

    Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2536
  • Alex Firman
    Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 271
  • Vedana
    Який неймовірно неприємний персонаж, цей Никифоров.

    Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
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