Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

Невизнання автокефалії Православної церкви України свідчить про небажання визнавати реальність.

Про це в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України заявив Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само, як в історії та канонічній практиці - її надання. Російська церква, якій вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського Патріархату", - сказав Варфоломій.

Вселенський патріарх наголосив на тому, що є нелогічним не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії у випадку Православної церкви України, тоді як для Православної церкви Росії та інших православних церков, яким Вселенський Патріархат надав автокефалію та патріарший статус, його визнавали дійсним.

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"Втручання Вселенського Патріархату не є неканонічним, насправді є неканонічним ставити це втручання під сумнів. Очевидно, що вони зовсім не зацікавлені в канонічному порядку, оскільки в нашому випадку вони, очевидно, надають перевагу іноземним інтересам, а не церковним критеріям", - пояснив Варфоломій.