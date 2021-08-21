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Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

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Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій
Невизнання автокефалії Православної церкви України свідчить про небажання визнавати реальність.

Про це в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України заявив Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само, як в історії та канонічній практиці - її надання. Російська церква, якій вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського Патріархату", - сказав Варфоломій.

Вселенський патріарх наголосив на тому, що є нелогічним не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії у випадку Православної церкви України, тоді як для Православної церкви Росії та інших православних церков, яким Вселенський Патріархат надав автокефалію та патріарший статус, його визнавали дійсним.

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"Втручання Вселенського Патріархату не є неканонічним, насправді є неканонічним ставити це втручання під сумнів. Очевидно, що вони зовсім не зацікавлені в канонічному порядку, оскільки в нашому випадку вони, очевидно, надають перевагу іноземним інтересам, а не церковним критеріям", - пояснив Варфоломій.

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Люди верящие в северный шаманат ФСБ РФ являются еретиками и им уготовано место в аду!
  • Oksana Kostyuk
    Дивилася док.фільм «Архіви Ватикану».Уявляєте,85 км!!стелажів з архівними документами.Незважаючи на те,що за Наполеона,цей архів був вивезений в Париж,де багато документів було погублено і понищено,цей архів є найбільшим в світі.І якщо врахувати,що документи в цей архів почали збирати ще з 7століття,то,я собі так думаю,там мають бути і документи з інформацією про хрещення Києва.І хоча,Київ хрестив Константинопіль,а не Рим,проте на 988 рік розколу на східний і західний обряди ще не було,Церква на той момент ще була єдиною,тому ці документи,напевно,у Ватікані і зберігаються.Ось,класно би було,почитати таку справжню інформацію,про це наше хрещення,а не «нерукотворні фантазії»літописців на службі у російських царів.
  • Garry Grant
    В отношении кацапни это констатация давно известного факта.
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