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Зеленський вніс зміни до порядку помилування в Україні

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Зеленський вніс зміни до порядку помилування в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну положення про порядок помилування. Документ стосується порядку помилування засуджених за корупцію, порушення правил дорожнього руху і водіння в стані сп'яніння.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, особи, засуджені за корупційні злочини, порушення правил дорожнього руху, водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, можуть бути помилувані після фактичного відбуття ними термінів, встановлених ч. 3 ст. 81 Кримінального кодексу України (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання).

Документом передбачена можливість подачі клопотання про помилування у виняткових випадках членом комісії при президенті з питань помилування, уповноваженим з прав людини і радником - уповноваженим президента з прав дітей і з питань безбар'єрності. При цьому клопотання направляється в Офіс Президента.

Також дозволяється проводити дистанційно засідання комісії з помилування (в режимі відеоконференції, якщо це дозволяють технічні можливості).

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Топ коментарі

  • Георгий Иванов db24279b
    И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
  • Evgeniy Rovenskiy
    " осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
    Видны жизненные приоритеты
  • хужє не будєт
    Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

    Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
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