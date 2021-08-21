Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров
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Перенесення зустрічі президентів України і США на 31 серпня зумовлене розширенням формату та організації спілкування віч-на-віч лідерів двох держав.
Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви вже знаєте, що трошки у нас змінився формат зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена через те, що додався такий елемент, як зустріч без свідків, віч-на-віч, вирішили змістити ці заходи на 31 серпня", - зазначив Никифоров.
Він додав, що перенесення зустрічі дозволить президентові України повноцінно взяти участь у заходах 29 серпня щодо вшанування пам’яті загиблих під Іловайськом.