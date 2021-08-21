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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров

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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров
Перенесення зустрічі президентів України і США на 31 серпня зумовлене розширенням формату та організації спілкування віч-на-віч лідерів двох держав.

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви вже знаєте, що трошки у нас змінився формат зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена через те, що додався такий елемент, як зустріч без свідків, віч-на-віч, вирішили змістити ці заходи на 31 серпня", - зазначив Никифоров.

Він додав, що перенесення зустрічі дозволить президентові України повноцінно взяти участь у заходах 29 серпня щодо вшанування пам’яті загиблих під Іловайськом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Походу Зеленский решил Байдену сыграть писюном на пианино!
  • Яр Холодний
    Ні! Там кажуть - сам Порошенко просив, щоб "Блазня" прийняли Бо головне буде не тоді, коли вони будуть перед фотоапаратами, а тоді коли перед "Блазнем" викладуть "компру", зібрану ЦРУ, і спитають чия "крутіша" - їх, чи ФСБ І запропонують три варіанти :
    1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
    2)Тихо "злинять" з посади президента;
    3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
  • три - пятнадцать
    переведите мне с зеленого, шо означает "расширение формата"?...

    глубину шири по конкретнее можна?
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