Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня через розширення формату переговорів, - Никифоров

Перенесення зустрічі президентів України і США на 31 серпня зумовлене розширенням формату та організації спілкування віч-на-віч лідерів двох держав.

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви вже знаєте, що трошки у нас змінився формат зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена через те, що додався такий елемент, як зустріч без свідків, віч-на-віч, вирішили змістити ці заходи на 31 серпня", - зазначив Никифоров.

Він додав, що перенесення зустрічі дозволить президентові України повноцінно взяти участь у заходах 29 серпня щодо вшанування пам’яті загиблих під Іловайськом.

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