Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

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Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС
За минулу добу п'ятниці, 20 серпня, і від початку поточної доби суботи, 21 серпня, на Донбасі зберігається режим тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook пресцентру штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7:00 ранку 21 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - запевнили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Якщо рване КУРДЮК, то шматок СРАКИ десь у Ростові знайдуть

    За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5110
  • Люцифер
    Отправляйте в родной **********. Нехрен отравлять украинскую землю.
    Упродовж минулої доби і від початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7608
  • Николай Нестор Нагорняк
    - Ша! Засохните! - гаркнули на бандитов из Кремля... пока Меркель в Москве и Киеве ?
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