Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції щодо "Північного потоку-2": "Не замислюються про наслідки"

Посол Росії у США Анатолій Антонов вважає, що санкціями через ситуацію з Олексієм Навальним і проти "Північного потоку-2" Вашингтон продовжує йти шляхом "підриву відносин" і "не замислюється про наслідки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство РФ у Facebook.

На думку Антонова, ці рішення свідчать, що у Вашингтона немає "волі до втілення в життя тих важливих розумінь, які були досягнуті" на саміті в Женеві.

"Дії американської сторони підтверджують, що адміністрація продовжує сліпо слідувати курсом на подальший "підрив" відносин з Росією. Не замислюється про наслідки. Замість того щоб сфокусуватися на реальних загрозах і проблемах спільної безпеки, займається повчаннями", - заявив Антонов.

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