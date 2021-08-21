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В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб

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В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб
Від початку вакцинальної кампанії в Україні одне щеплення від COVID-19 отримали понад 5 млн осіб. За минулу добу вакциновано більш ніж 147 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 5 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19! 147 118 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 20 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 60 970 осіб, повністю імунізовано - 86 148 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали: 957 мобільних бригад, 2732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 032 720 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 066 426 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Всього проведено 8 099 146 щеплень", - зазначили в МОЗ.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вчера писали 5 млн
    Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
    «ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
  • хужє не будєт
    Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
  • Владимир Елисеев
    а сколько из них ее купили у семейного врача?
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