США вдячні Україні, яка запропонувала прийняти афганців із групи ризику, - представник Держдепу Прайс

США висловлюють подяку групі країн, серед яких і Україна, які зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які відіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія та Узбекистан допомагали або скоро допомагатимуть із транзитом американців або, за деяких обставин, інших людей через свої території в безпечне місце.

Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна та Уганда також зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику", - сказав він.

Прайс також повідомив, що США із 14 серпня евакуювали приблизно 13 тисяч осіб з Афганістану американськими військовими літаками, а з кінця минулого місяця - понад 18 тисяч осіб. Лише за останні 24 години військові США евакуювали 5700 осіб, зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров