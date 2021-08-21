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Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність "русского мира"

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Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність "русского мира"
Те, що Російська Федерація запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, є "вищою відзнакою" його роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов написав на сторінці у Facebook.

За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.

"Кремль запровадив санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.

Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу в напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов

Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність русского мира 01

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ці остапи бендери хоч би зарплати та всі встановлені законом виплати військовим виплатили...

    Юрій Бірюков

    19 серпня

    Денег нет - но вы держитесь.

    Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба... И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

    Но оказалось, что и это не все. В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

    Боевые.

    Не в полном объеме.
    Впервые, наверное, за все года.

    На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть. На праздники и концерты - есть. На боевые...

    И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

    Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями. Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
  • Василь Довганенко 7230397a
    Найбільший яструб нинішньої влади. До речі вчора прийнято рішення внести пропозицію до змін в держбюджет 2021 року. Виділити додатково до кінця 2021 року 3. 3 млрд на ракетні програми, 960 млн на військово-морський флот України.
  • violator
    "Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы " - если бы СНБО чуть чуть больше занималось безопасностью и обороной Украины и чуть чуть меньше мелочами и пиаром Зельки то и мы бы тебя тоже оценили Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы - Цензор.НЕТ 5427
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