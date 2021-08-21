Данілов: Санкції РФ - найкраща оцінка моєї роботи. Продовжу знищувати будь-яку присутність "русского мира"
6 99366
Те, що Російська Федерація запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, є "вищою відзнакою" його роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Данілов написав на сторінці у Facebook.
За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.
"Кремль запровадив санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.
Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу в напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".