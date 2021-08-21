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Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом"

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Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом"
Рада нацбезпеки і оборони зацікавилася пам'ятками архітектури в Україні, оскільки Міністерство культури "тривалий час не виконує свої прямі обов'язки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це, коментуючи рішення РНБО щодо садиби Барбана в Києві, написав у Facebook мер столиці і голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталій Кличко.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит всіх архітектурних цінностей на території України.

"Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом… Варварськи зруйнована Садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6", - пояснив Кличко.

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За його словами, Мінкульт три роки "повністю ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об'єктів до Реєстру культурної спадщини". На думку Кличка, через МКІП руйнуються в Києві Гостиний двір та інші "сотні об'єктів по всій країні".

"Порушене на РНБО питання пам’яток архітектури дійсно перезріло. Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію, - зазначив мер Києва. - Якщо Мінкульт неспроможний, ми допоможемо".

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Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Удар в ЗЕочко від віталія клічко
  • Яр Холодний
    Те, що Кличко "стояв поперек горла" "ЗЕленому кодлу" (бо не давав добраться до київського бюджету) - видно було неозброєним оком... Те, що "ЗЕ-кодло" шукало привід його прибрать - було усім ясно... Поштовхом стало те, що Кличко не взяв на себе вину за організацію "клоунади з декораціями" на Алеї Небесної Сотні і чітко вказав пальцем на Банкову і її оточення - цим він викликав істерику у "найвеличайшого" ... Знайшли привід: вночі самовільно поламали стару будівлю, що стояла і розсипалася, а "собак повісить" спробували на Кличка Однак Кличко "наніс "хук зліва" : саме "шавка Зеленського - Ткаченко "міністр культури", ніяк не підписував документи про надання охоронного статусу півтори тисячам об"єктам Києва та ще й власноручно узгодив проектну документацію на будівництово на місці цієї садиби новобудови!
    Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3726
  • хужє не будєт
    Відомо що Клічко послав зелене чмо в сраку)))
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