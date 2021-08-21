Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків

Росія запровадила санкції проти глави МЗС Дмитра Кулеби, секретаря РНБО Олексія Данілова, омбудсмена Людмили Денісової та ще 70 українців.