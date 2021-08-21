Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил

Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ вилетів у суботу з аеропорту Кабула (Афганістан)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку командування Повітряних сил ЗСУ

"Станом на 10:00 21 серпня Іл-76МД Повітряних сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан)", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що кількість евакуйованих громадян і час повернення в Україну уточнюються.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому і Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилася через прихід до влади Талібану.

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Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.

15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.