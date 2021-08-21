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Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил

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Український військово-транспортний літак вилетів з Афганістану, кількість евакуйованих уточнюється, - командування Повітряних сил
Український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ вилетів у суботу з аеропорту Кабула (Афганістан)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку командування Повітряних сил ЗСУ

"Станом на 10:00 21 серпня Іл-76МД Повітряних сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан)", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що кількість евакуйованих громадян і час повернення в Україну уточнюються.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому і Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилася через прихід до влади Талібану.

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Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.

15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан
    Про це розповів міністр оборони Афганістану генерал Бісмілла Мохаммаді .
    "Опір проти терористичних талібів є обов'язковим для кожного з нас", - написав Мохаммаді в твіттрері.
    "Райони Пулі-Гесар, Дехі-Салах та Бану в Баглані були захоплені Народними силами опору. Опір ще живий", - додав міністр оборони, який приєднався до першого віцепрезидента Амрулли Салеха та Ахмада Масуда, які почали військовий опір талібам 16 серпня у Панджерській ущелині.
    Вчора, 20 серпня, в ході боїв урядові війська під орудою Амрулли Салеха (який проголосив себе президентом після втечі з країни Ашрафа Гані) а також сина легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-молодшого відбили район Пулі-Хесар провінції Баглан в ісламістів. Тоді
    Тоді таліби потрапили в оточення в районах Дехі-Салах та Бану.
  • Анна Федонюк 75394ec3
    сейчас наши сердобольные привезут нам афганцев , держись троещинский рынок (
  • 5 копійок
    Це їм як дурному з гори котитись.
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