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Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій

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Це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба про накладення на нього російських санкцій
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає застосування до нього санкцій з боку РФ помстою за організацію саміту Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - написав він.

Постановою уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи, внесено секретаря РНБО Олексія Данілова і главу МЗС України Дмитра Кулебу.

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Топ коментарі

  • Pegas
    вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
    это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
    надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
  • І ШО?
    Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
  • Ан Мур
    це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

    Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
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