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Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі

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Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід подякувала державі за виплату спортсменам винагороди за завойовані олімпійські медалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.

"Хочу висловити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпійських ігор. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!" - написала вона. 

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Топ коментарі

  • Виталий Ильин 4a11867e
    Победила без мельдония уже молодец.а собаки гавкают всегда.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Тобто виплати з платників, а спорт поза політикою.Якось наче не добре виходить. Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали - Цензор.НЕТ 4430
  • хужє не будєт
    Причем отжиматься не до конца, а как дитя на полуотжимах )))
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