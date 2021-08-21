Величезна подяка нашій країні, - дзюдоїстка Білодід про виплати винагороди спортсменам за олімпійські медалі
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Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід подякувала державі за виплату спортсменам винагороди за завойовані олімпійські медалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у твітері.
"Хочу висловити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпійських ігор. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!" - написала вона.