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Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви

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Сайт видання "Страна" не працює після санкцій проти Гужви
Сайт видання "Страна.ua" припинив відкриватися після вчорашніх санкцій РНБО проти його головного редактора Ігоря Гужви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав сам Гужва.

Він зазначив: "Сайт заблокували вчора ввечері по "бєспрєдєлу" - ще не було указу президента, а провайдерам уже надійшла команда на блокування. За даними наших джерел в Офісі Президента, це було особисте розпорядження Зеленського - максимально швидко закрити доступ до "Страни"".

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За його словами, 20 серпня було заблоковано домен у зоні ua, але сайт був перенесений на інший домен.

"Чи довго він буде відкритий ще в Україні - важко сказати. У будь-який момент його можуть заблокувати через провайдерів також по "бєспредєлу". Але навіть тоді на нього можна буде заходити через ВПН або з-за кордону", - зазначив Гужва.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 20 серпня, РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви та афілійованих з ним юридичних осіб.

До санкційного списку також потрапила Галина Солнцева - дружина Гужви, на яку зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    их аудитория не знает ,что это такое.
    а кто знает, не читает такие помойки
  • Панас Стець
    таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
  • cimbitep
    не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
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