ЦПК про слова Зеленського: Мало країн із нульовим рівнем корупції, але чи є цивілізовані країни, де відбувається те, що в Україні
Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Центру протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ
"Президент Зеленський відповів президенту Байдену на фразу про корупцію, через яку Україні поки що не світить НАТО. (...)
Можливо, і справді мало країн, де нульовий рівень корупції. Але чи є цивілізовані країни, де:
- Офіс глави держави, генпрокурор, кілька судів нахабно відмазують чиновника президентської адміністрації, якого підозрюють в корупції?
- Прикриваючись Днем Незалежності, виводять з-під закону про закупівлі тендери на 5 млрд грн?
- Прикриваючись нагальною потребою, планують без тендерів розпиляти понад 100 млрд грн на будівництві Київської обхідної дороги?
- Зривають конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зумівши протягнути вигідних владі кандидатів?
- Голову облради, який представляє провладну партію, ловлять на великому хабарі і при цьому навіть не звільняють?
Замість того, щоб ображатися на обґрунтовані заяви, краще навіть не давати приводів для таких думок з боку союзників", - йдеться в повідомленні.