Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету

20 серпня уряд затвердив план заходів щодо концепції реалізації проєкту "Президентський університет". Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Також передбачено, що до кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при Президентському університеті.

Згідно з планом заходів виконання будівельних робіт першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

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Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

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У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтеграції з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань") як пілотного проєкту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.