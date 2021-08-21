Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
Також передбачено, що до кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при Президентському університеті.
Згідно з планом заходів виконання будівельних робіт першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.
Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.
До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.
Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.
Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.
У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.
Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.
Нагадаємо, метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтеграції з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань") як пілотного проєкту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.