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Суд зняв арешт з майна Клюєва

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Суд зняв арешт з майна Клюєва
Шевченківський суд зняв арешт з майна ексглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Олег Багнюк.

"Вчора було рішення слідчого судді про скасування арешту", - прокоментував Багнюк.

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Рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року щодо Андрія Клюєва та деяких інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних убивств під час протестів у листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 року Клюєва було оголошено в розшук.

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Почему мы еще не в НАТО?
  • Кіт Яша
    Суд снял арест с имущества Клюева - Цензор.НЕТ 4331
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец-то...а то как жеж клюеву без имущества...
    теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...
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