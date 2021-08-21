Із зареєстрованих понад 30 тис. проваджень щодо злочинів, пов'язаних з військовим конфліктом, лише 7 тис. направлено до суду, - Венедіктова

В Україні з 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, лише більш як 7 тис. із них направлено до суду.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час онлайн-зустрічі з послом із спецзавдань Майклом Козаком Офісу глобального кримінального правосуддя Держдепу США та представниками Бюро з питань Європи та Євразії, а також Бюро з питань демократії, прав людини та праці Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"З 2014 року в Україні зареєстровано понал 30 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних із збройним конфліктом, лише понад 7 тисяч із них скеровані до суду. Нам необхідно суттєво активізувати цю роботу. До того ж, крім внутрішніх процесів, ми збираємо докази для міжнародних судових інстанцій. Тому ми мусимо нарощувати ефективність спеціалізованих команд прокурорів та слідчих, поглиблювати їхні знання та досліджувати найкращі практики, щоби притягувати до відповідальності на всіх рівнях причетних до воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - зазначила Венедіктова.

Вона також запросила американських партнерів долучитися до роботи Міжнародної ради експертів з питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

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"Ми запрошуємо долучатись до її (Ради. - Ред.) роботи американських експертів у галузі міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права, які б постійно працювали з нашою командою. Також дуже корисною буде участь військових експертів, які мають досвід співпраці з міжнародними судовими органами", - зазначила генпрокурор.