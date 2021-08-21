Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка Сумського району під час збирання бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.