Новини

Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід

276513
Рятувальники шукають 7-річного хлопчика, який загубився в лісі на Сумщині під час збору ягід
21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка Сумського району під час збирання бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, до пошукових робіт залучено:

- від ДСНС України - 47 рятувальників особового складу;

- від Нацполіції у Сумській області - понад 90 людей особового складу;

- кінологи Нацполіції – 4 особи, 2 собаки;

- від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби – 4 особи, 1 плавзасіб;

- волонтери – 8 осіб;

- місцеві мешканці.

Також дивіться: Пішли в ліс по ягоди: на Закарпатті зникли четверо малолітніх дітей. ФОТО

Сили від ДСНС України нарощуються - додатково залучаються працівники підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Пошукові роботи тривають.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Лаур
    опять ребёнка потеряли..ну ничему жизнь не учит дятлов..
  • Larisa_BY
    То же самое хотела написать, только без "дятлов". Ну, как так? Неужели все нужно испытать на личном опыте? Наверняка ведь слышали, читали о недавно пропавшем мальчике. Ну, что за безответственность?! Так увлечься сбором бузины, что забыть о ребенке? Хоть бы нашли побыстрее...
  • Чайка Київ
    Боже, поможи
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини