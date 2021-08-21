Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки, - експерт

Те, що ціни на руду падають після зростання, - нормальна світова практика, і уряд має не перекривати бізнесу кисень, а подбати про його підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Ксенія Оринчак, виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України.

"Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін. Бо є сировина, яка на біржі купується, і яка не на біржі. І це постійний ризик як для бізнесу, так і для держави", - пояснює Оринчак.

Саме тому, на її переконання, формування ренти на руду з урахуванням її вартості на міжнародних біржах може дати не прибуток у бюджет, а навпаки - втрати.

"Якщо ми будемо це прив'язувати (до біржових ставок. - Ред.) і ще збільшувати податки, то, безумовно, буде втрачати і держава, буде втрачати і бізнес. Нам головне в цьому розрізі не топити бізнес, а допомагати йому", - наголосила вона.

Оринчак також переконана, що в ситуації, коли йде ціновий спад, держава має не перекривати повітря українським компаніям.

"Ці компанії роблять добру справу - заводять у країну валюту і дають робочі місця. А це, знову ж таки, - бюджет і податки", - резюмувала Оринчак.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту і цін на кукурудзу і на металургійну продукцію. Так, цього четверга на азіатських ринках ф'ючерси на руду з 62%-м вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до $134 за тонну. Це мінімум за останні 8 місяців.

Коментуючи ситуацію з цінами, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.