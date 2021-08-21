МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту до РФ низки чутливих категорій товарів подвійного використання. Обмежувальні заходи також стосуються низки осіб та підприємств.
Аналогічні санкції були запроваджені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.
Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація.
"Російська влада має припинити подібну практику. Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії", - зазначили в МЗС.
Як повідомлялося, Адміністрація США 20 серпня оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти фізосіб і двох структур у РФ у річницю інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним.