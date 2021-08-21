МЗС підтримує запровадження США нових санкцій проти Росії через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України підтримує рішення США про запровадження із 20 серпня 2021 року додаткових обмежувальних заходів проти РФ, пов'язаних із застосуванням хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про заборону імпорту з РФ стрілецької зброї, боєприпасів до неї, а також експорту до РФ низки чутливих категорій товарів подвійного використання. Обмежувальні заходи також стосуються низки осіб та підприємств.

Аналогічні санкції були запроваджені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.

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Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація.

"Російська влада має припинити подібну практику. Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії", - зазначили в МЗС.

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Як повідомлялося, Адміністрація США 20 серпня оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти фізосіб і двох структур у РФ у річницю інциденту з російським опозиціонером Олексієм Навальним.