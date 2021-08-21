Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА

Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями досі тримається на рівні найменш розвинених країн Африки і Латинської Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, аналізується і відображається в інфографіці вакцинальна статистика з усього світу.

Мінімум одну дозу вакцини встигли отримати:

- в Україні - 11,5% жителів,

- у Молдові - 14,1%,

- у Болгарії - 15,7%,

- у Боснії і Герцеговині - 17,3%,

- в Албанії - 26,6%.

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У Західній і Північній Європі таких уже 60-70% населення.

Західні сусіди України:

- Польща - 50,1%,

- Словаччина - 42,9%,

- Угорщина - 58,9%,

- Румунія - 26,8%.

Державна статистика Білорусі повідомляє про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються в достовірності цих даних.

У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримали 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.

Першість із вакцинації і надалі утримують багаті на вуглеводні арабські країни і передові держави Атлантики.

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