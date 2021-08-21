Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, аналізується і відображається в інфографіці вакцинальна статистика з усього світу.
Мінімум одну дозу вакцини встигли отримати:
- в Україні - 11,5% жителів,
- у Молдові - 14,1%,
- у Болгарії - 15,7%,
- у Боснії і Герцеговині - 17,3%,
- в Албанії - 26,6%.
У Західній і Північній Європі таких уже 60-70% населення.
Західні сусіди України:
- Польща - 50,1%,
- Словаччина - 42,9%,
- Угорщина - 58,9%,
- Румунія - 26,8%.
Державна статистика Білорусі повідомляє про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються в достовірності цих даних.
У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримали 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.
Першість із вакцинації і надалі утримують багаті на вуглеводні арабські країни і передові держави Атлантики.