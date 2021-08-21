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Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА

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Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА
Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями досі тримається на рівні найменш розвинених країн Африки і Латинської Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, аналізується і відображається в інфографіці вакцинальна статистика з усього світу.

Мінімум одну дозу вакцини встигли отримати:

- в Україні - 11,5% жителів,

- у Молдові - 14,1%,

- у Болгарії - 15,7%,

- у Боснії і Герцеговині - 17,3%,

- в Албанії - 26,6%.

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У Західній і Північній Європі таких уже 60-70% населення.

Західні сусіди України:

- Польща - 50,1%,

- Словаччина - 42,9%,

- Угорщина - 58,9%,

- Румунія - 26,8%.

Державна статистика Білорусі повідомляє про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються в достовірності цих даних.

У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримали 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.

Першість із вакцинації і надалі утримують багаті на вуглеводні арабські країни і передові держави Атлантики.

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Топ коментарі

  • BMW прогрітий
    Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 7767
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Хех. Ну поехали.
    Португалия - население 10 163 000 человек

    Всего зара­жений 1 014 632 человека или 10,0 %

    Смер­тельные случаи 17 622 или 1,7 %

    Выздоро­вевшие 952 094 или 93,9 %

    Сейчас болеют 44 916 или 4,4 %

    Тиназания - население 61 655 000 человек
    Всего зара­жений 1367 или 0,0 %

    Смер­тельные случаи 50 или 3,7 %

    Выздоро­вевшие 183 или 13,3 %

    Сейчас болеют 1134 83,0 %

    Пытаемся включить моск и проанализировать. Имеем население Танзании в 8 раз больше чем в Португалии. Португаия впереди планеты всей по вакцинации. Танзания аутсайдер. Имеем заражено - в 750 раз меньше чем в Португалии, смертность в 352 раза меньше. В данный момент болеет почти в 40 раз меньше чем в Португалии.
    Возникает естественный вопрос, а в чем гешефт от вакцинации?
    И по результатам статистики таки получается что самые умные именно в конце таблицы. А долбодятлы впереди планеты всей летят уколоться. Вот как-то так цифры показали. В этом случае я бы предпочел быть среди ацтсайдеров.
    Пы.Сы. Данный по статистике взяты отсюда Португалия, и отсюда Танзания.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Я сам решу что мне делать, ладно? Собственно как и Вы для себя. И верю я не в заговоры, а в свой разум и анализ уже сложившихся официальном цифр, что кстати есть в общем доступе. И стараюсь сопоставлять информацию и прежний свой жизненный опыт. Вот простой пример - копеечная повязка платная, а вот вакцина бесплатная. Хотя она тоже не запредельно дорога. 20 баксов, что по курсу примерно 540 грн. Не Бог весть какие деньги. Грубо говоря всего 5 пачек сигарет или раз в магаз сходить слегонца. Мало того еще и всякими нищаками готовы одарить, чтобы ты укололся. На повязке жмотятся. За копейку удавятся, а 540 грн - пожалуйста. Вот еще один вопрос - почему?
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