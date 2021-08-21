Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія

Президент України Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо проросійського пропагандиста Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зокрема, Указом №375/2021 запроваджено санкції проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер сайт "Шарій.NET", а також соціальні мережі та YouTube-канали.

Указом №376/2021 запроваджено санкції проти головного редактора видання "Страна" Гужви і пов'язаних з ним Галини Солнцевої та Любові Лукашиної, також проти його медіакомпанії "Ласмак" (володіє виданням "Страна.ua"). Компанії "Маджера" і "Смарт медіа мережа" також у санкційному списку.

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Як повідомлялося, 20 серпня РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія.

Також санкції запроваджуються проти 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму і Севастополя, інформагентства та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України і є активними учасниками гібридної агресії.

Крім того, санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов'язаної з колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання в президентські вибори.

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