У нас є оперативні контакти з "Талібаном", але це не має стосунку до політичних переговорів, - фон дер Ляєн

Євросоюз підтримує контакти з "Талібаном" на оперативному рівні, але це абсолютно не вказує на політичні переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в суботу на пресконференції в Мадриді глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Звісно, зараз, у період кризи, у нас є оперативні контакти з "Талібаном", оскільки в цей складний кризовий час ми маємо обговорювати питання, пов'язані зі сприянням людям у Кабулі. У цьому випадку оперативні контакти необхідні, і завжди добре вести переговори, коли є можливість врятувати життя", - сказала вона.

"Але це не має жодного стосунку до політичних переговорів. Політичних переговорів із "Талібаном" немає, визнання "Талібану" немає", - зазначила фон дер Ляєн.

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