Міжнародна федерація гімнастики підтвердила, що золото ізраїльтянки Ліной Ашрам на Олімпіаді здобуто чесно

Міжнародна федерація гімнастики 19 серпня опублікувала свій висновок щодо суддівства у фіналі багатоборства з художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо. Після перевірки федерація підтвердила, що ізраїльтянка Ліной Ашрам стала чемпіонкою по праву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ізраїльське видання "Деталі".

Ашрам виборола золоту медаль у фіналі 7 серпня, обійшовши росіянку Діну Аверіну. Це викликало бурю в російських медіа. Спортивні чиновники і прості користувачі заявляли, що російських гімнасток "засудили", а ізраїльтянка отримала свою медаль нечесно.

Олімпійський комітет Росії відразу направив запит на перегляд суддівства в Міжнародну федерацію гімнастики. Водночас росіяни влаштували в соцмережах ганебне цькування як самої Ліной Ашрам, так і олімпійських суддів, які працювали на змаганнях. Гімнастці писали на її сторінці в Instagram про те, що вона не варта медалі. Суддів завалювали погрозами в особистих повідомленнях.

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19 серпня Міжнародна федерація гімнастики (FIG) винесла свій вердикт. Суддівство на Олімпіаді було чесним, об'єктивним та неупередженим, а Ліной Ашрам отримала свою медаль по праву.

"Технічний комітет FIG із художньої гімнастики провів ретельну перевірку всіх компонентів оцінки на кожному етапі змагань із художньої гімнастики на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Після цього ми можемо підтвердити, що в оцінках суддів не було виявлено жодного упередження або порушень", - сказано в заяві, опублікованій на сайті федерації.

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"Тож технічний комітет із художньої гімнастики підтверджує, що рейтинг і результати змагань із художньої гімнастики на Олімпійських іграх у Токіо-2020 є справедливими і неупередженими".

"FIG встановила суворі критерії для об'єктивного відбору найкваліфікованіших і найнеупередженіших суддів для Олімпійських ігор, і ми задоволені їхньою роботою. Ми були вражені, дізнавшись, що кілька суддів із журі з художньої гімнастики отримали багато погроз і проявів ненависті після Олімпіади. Ці спроби вплинути на суддів абсолютно неприйнятні", - заявили у федерації.

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Нагадаємо, що після того, як ізраїльська гімнастка Ліной Ашрам виборола золоту медаль у фіналі багатоборства з художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо, в Росії нервово і ревно відреагували на цю перемогу.

Тон задала гендиректорка медіа-концерну Russia Today-Росія сьогодні-Sputnik Маргарита Симоньян, яка, за її зізнанням, сама займалася художньою гімнастикою в дитинстві.

"Які ж космічні тварюки. Я більше не дивлюся Олімпіаду. Жодну. Тьху", - була її перша реакція на перемогу ізраїльської спортсменки. У своєму акаунті вона опублікувала чотири пости на цю тему.