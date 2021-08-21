Від початку доби 21 серпня ворог двічі порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Від початку поточної доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.