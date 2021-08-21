Новини

Німеччину на Кримській платформі представлятиме міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен

1 76014
Німеччину на Кримській платформі представлятиме міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен
На установчому саміті Кримської платформи Німеччину представлятиме федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмаєр.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Інтерфакс-Україна повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Німеччину на першому саміті Кримської платформи представлятиме федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федеральної канцлерки Меркель і раніше обіймав посаду глави Федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані", - розповіла Фельдгузен.

Вона зазначила, що у 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Читайте також: Заступник генсека НАТО Джоане візьме участь у Кримській платформі та відзначенні 30-тиріччя Незалежності України

"Тема енергетичної безпеки в контексті Nordstream 2, безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту Кримської платформи", - додала пані посол.

Як повідомлялося, участь у саміті Кримської платформи 23 серпня підтвердили 45 країн, 15 із яких будуть представлені на рівні глав держав.

Дивіться також: Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати до України: першим прилетів прем'єр Грузії Гарібашвілі. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mganga Zambezi
    старая комсомолка и агент Штази Меркель-Риббентроп готовится принять во владение неплохое количество акций Газпрома, и занять свое "почетное" место в совете акционеров...
  • Старый зольдат
    Их бин гут.
    Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2769
  • Роман Петров 34ac3a86
    Та пусть хоть уборщицу пришлют. Лишь бы с немецкой фамилией. Наши схавают. Німеччину на Кримській платформі представить міністр економіки й енергетики Альтмаєр, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8383
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини