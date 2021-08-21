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Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану

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Кулеба і Нуланд обговорили евакуацію українців з Афганістану
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони домовилися взаємодіяти для здійснення подальших етапів евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку", - наголошується в повідомленні.

Також "співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки" і висловили взаємне переконання в тому, що "візит буде успішним і результативним".

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Топ коментарі

  • Mascha Schvidko
    Нуланд выразила восхищение?
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
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