Новини • Захоплення влади в Афганістані

Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони

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Літак з евакуйованими з Афганістану українцями та громадянами інших держав перебуває в безпечному повітряному просторі і прямує в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це за результатами переговорів з екіпажем літака повідомляється у фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Спеціальна операція, як зазначається в повідомленні, "була організована і здійснена патріотами і професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, другий військово-транспортний літак Україна покинув аеропорт Кабула і перебував деякий час в аеропорту в Пакистані.

Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.

15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

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Топ коментарі

  • Fish Man
    Украинцев к себе, остальных за поребрик.
  • Сергій Іваніф
    К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
  • rofs
    Из тех времён.
    Летит спецназ воевать в Афганистан.
    Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
    -Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
    принести. За каждую голову $10.
    Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
    из него. Час их нет, два...
    Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
    голов.
    Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
    Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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