Військово-транспортний літак ЗС України з біженцями з Кабула летить до Києва, - ГУР Міноборони
Як передає Цензор.НЕТ, про це за результатами переговорів з екіпажем літака повідомляється у фейсбуці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Спеціальна операція, як зазначається в повідомленні, "була організована і здійснена патріотами і професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім'я України".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, другий військово-транспортний літак Україна покинув аеропорт Кабула і перебував деякий час в аеропорту в Пакистані.
Як повідомлялося, понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану. За інформацією МЗС України, відпрацьовуються два плани: вивезення громадян літаком, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів 18 серпня з Києва.
15 серпня український приватний літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.